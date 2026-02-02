Anche ad Arezzo Enigmap Language Lab il progetto che usa le escape room online per insegnare le lingue

Le scuole di Arezzo aderiscono a “Enigmap Language Lab”, il progetto che utilizza le escape room online per insegnare le lingue. Ora gli studenti possono imparare divertendosi, risolvendo enigmi e sfide digitali, senza uscire dall’aula. La novità sta già suscitando interesse tra insegnanti e studenti, pronti a sperimentare metodi più coinvolgenti.

Anche le scuole di Arezzo possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle aule le escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue. Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino. La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che seguono il monitoraggio e la valutazione dei risultati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

