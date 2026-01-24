Como travolgente | 6-0 al Torino e quinto posto
Il Como conquista una vittoria significativa al Sinigaglia, superando il Torino con un risultato di 6-0. La prestazione dimostra un controllo completo della partita e permette ai biancoblù di consolidare il quinto posto in classifica. Un risultato che evidenzia la crescita della squadra e la solidità del suo gioco in questa fase della stagione.
Dominio totale al Sinigaglia. Il Como travolge il Torino con un netto 6-0, firmando una delle vittorie più pesanti della stagione. Protagonista assoluto Anastasios Douvikas, autore di una doppietta. A completare il tabellino i gol di Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas Kühn e Maxence Caqueret. Partita senza storia, con i granata mai in grado di reagire. Il successo spinge la squadra di Cesc Fàbregas al quinto posto con 40 punti, a -2 dalla Roma quarta. Il Como scavalca momentaneamente la Juventus, impegnata domani contro il Napoli. Classifica ribaltata. Segnale forte del Como.
