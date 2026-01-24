Como-Torino 6-0 granata travolti e Fabregas vola al quinto posto

Una partita decisiva a Como ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 6-0 sul Torino, portandosi al quinto posto in classifica. La squadra di Fabregas ha mostrato un’ottima forma, grazie alla doppietta di Douvikas e ai contributi di Baturina, Da Cunha, Kühn e Caqueret. Un risultato importante che mette in evidenza la crescita e la solidità del Como, mentre il Torino affronta una sconfitta pesante.

(Adnkronos) – Un Como irresistibile e un Torino annichilito 6-0 al Sinigaglia. La squadra di Fabregas vince travolgendo i granata di Baroni grazie alla doppietta di Douvikas e ai gol di Baturina, Da Cunha su rigore, Kühn e Caqueret e per la prima volta va a segno sei volte nella sua storia in una singola gara. I lariani salgono così a 40 punti, al quinto posto, scavalcando al momento la Juventus, in piena corsa Champions. Una gara senza storia con il pubblico che nel finale canta in coro "Fabregas, Fabregas, Fabregas!" in omaggia al proprio allenatore. Gran primo tempo del Como che, dopo un quarto d'ora, si porta già sul 2-0 grazie al gol all'8' di Douvikas che scatta sull'assist di Da Cunha e batte Paleari e al 16' raddoppia con Baturina con un destro sul primo palo sul quale Paleari non arriva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

