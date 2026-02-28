queste maschere in tessuto sono state le grandi protagoniste beauty di sanremo e forse dovresti provarle anche tu

Durante il festival di Sanremo, le maschere in tessuto sono state tra i protagonisti del settore beauty, attirando l’attenzione del pubblico e delle influencer presenti. Questi accessori sono stati mostrati in molte occasioni, diventando un elemento distintivo del look di scena di diversi artisti. GQ Italia evidenzia questa tendenza, suggerendo che anche il pubblico potrebbe considerare di provarle.

Le maschere in tessuto sono diventate una presenza curiosa e ormai quasi inevitabile nel backstage di Sanremo 2026. Ed è bastato dare uno sguardo ai social degli artisti per accorgersene - a partire, per esempio, da Michele Bravi. Tra una prova e una diretta sono comparsi volti coperti da fogli bianchi impregnati di siero, fotografati con una certa ironia ma anche con una discreta convinzione. Le giornate del Festival d'altronde sono lunghe, le notti cortissime e le telecamere sono sempre puntate addosso. Interviste, prove generali, eventi e festeggiamenti improvvisati, si susseguono senza pausa. E quando si arriva alla serata finale la pelle del viso inizia inevitabilmente a raccontare la stanchezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

