Ottima sanità aria pulita e sicurezza | sono queste le 10 città migliori al mondo dove dovresti trasferirti

La classifica delle città più vivibili al mondo per il 2025, stilata dall’Economist Intelligence Unit, premia luoghi che offrono sanità di qualità, aria pulita e sicurezza. Per la prima volta dopo anni, Copenhagen conquista il primo posto, superando Vienna, e si conferma come meta ideale per chi cerca un elevato standard di vita e sostenibilità.

Lo studio dell'Economist Intelligence Unit premia per sostenibilità, servizi sanitari e qualità della vita La classifica globale delle città più vivibili del mondo per il 2025, redatta dall' Economist Intelligence Unit (EIU), ha riservato un'importante novità: per la prima volta dopo anni, Copenhagen conquista la vetta del Global Liveability Index, superando la storica detentrice del primato, Vienna. Le 10 città più vivibili Questo riconoscimento premia la capitale danese come la città migliore in cui vivere al mondo, grazie a un insieme di fattori che ne esaltano stabilità, assistenza sanitaria, cultura, istruzione e infrastrutture.