Caso Epstein Hillary Clinton | Suo legame con Bill chiuso prima della sua condanna

Un rapporto tra Bill Clinton e Jeffrey Epstein si era concluso diversi anni prima che Epstein fosse accusato di attività criminali. Hillary Clinton ha dichiarato che il legame tra Clinton e Epstein si era interrotto prima della condanna di Epstein. La comunicazione si basa su una dichiarazione ufficiale rilasciata da Hillary Clinton riguardo alla fine del rapporto con Epstein.

Il rapporto di Bill Clinton con Jeffrey Epstein si era concluso “diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle attività criminali di Epstein e che fosse stato accusato”. Lo ha detto Hillary Clinton parlando con i giornalisti dopo la sua deposizione davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda dell’ex finanziere pedofilo. “Penso che questo sia esattamente ciò che mio marito testimonierà domani (oggi in Italia, ndr)”, ha detto Hillary Clinton, in riferimento alla testimonianza dell’ex presidente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

