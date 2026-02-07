Usa | Bill e Hillary Clinton ' testimonianza su legami con Epstein sia resa pubblica'

Bill e Hillary Clinton chiedono che la loro testimonianza sui legami con Jeffrey Epstein venga resa pubblica. I due vogliono evitare che i repubblicani strumentalizzino la questione a fini politici. La richiesta arriva dopo che il Congresso ha chiesto di rendere nota la loro testimonianza, che finora era rimasta segreta.

Washington, 7 feb. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary hanno chiesto che la loro testimonianza al Congresso sui legami con il trafficante di sesso Jeffrey Epstein sia resa pubblica, per impedire ai repubblicani di strumentalizzare politicamente la questione. A entrambi i Clinton è stato ordinato di rilasciare deposizioni a porte chiuse davanti alla commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti, che sta indagando sui legami del finanziere defunto con personaggi potenti e su come sono state gestite le informazioni sui suoi crimini. Tenere la deposizione a porte chiuse, ha detto ieri Bill Clinton, sarebbe come essere processati in un "tribunale farsa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato il loro rifiuto di testimoniare davanti alla Camera nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein.

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato che non parteciperanno all'audizione richiesta dalla commissione della Camera nell'ambito dell'indagine sul caso Epstein.

