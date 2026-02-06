Scontri a Torino foto poliziotto Calista abbracciato dal collega che l' ha soccorso modificata con l' AI Polizia | Non generata da noi

La foto di un poliziotto di Torino abbracciato dal collega che lo ha soccorso sta facendo il giro dei social. La immagine, modificata con l’AI, mostra un momento di solidarietà tra agenti dopo gli scontri avvenuti in città. La Polizia ha poi chiarito che l’immagine non è stata generata da loro, lasciando intendere che si tratta di una rappresentazione simbolica. La scena ha catturato l’attenzione di molti e diventa un simbolo delle tensioni che hanno coinvolto il capoluogo piemontese negli ultimi giorni.

Si tratta di una foto simbolo su quanto successo nel capoluogo piemontese, ed è stata pubblicata dagli account ufficiali della Polizia lo scorso 1° febbraio. Tuttavia, va sottolineato come non siano state portate avanti modifiche sostanziali La foto del poliziotto di Torino Alessandro Calista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

