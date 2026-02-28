Quell’uranio al 60% è la prova provata delle bugie iraniane

A Haifa, la popolazione si è radunata lungo il lungomare in attesa dell’arrivo della portaerei Gerald Ford proveniente da Creta. Intanto, sono emerse nuove informazioni riguardo a un’operazione con uranio al 60%, considerata da alcuni come conferma di dichiarazioni iraniane smentite. La situazione ha attirato l’attenzione di molti residenti e media locali.

La trattativa non va bene: l'Iran non vuole consegnare il suo pacchetto di uranio, è la sua forza, non l'ha mai fatto anche quando gli sarebbe convenuto, quando aveva promesso e aveva firmato Nella bella città portuale di Haifa, la gente ieri si è affollata lungo il mare scrutando l'orizzonte per vedere arrivare la Gerald Ford da Creta. Meglio di un calmante, mentre si aprivano nel Paese i rifugi, i dipendenti dell'ambasciata americana non indispensabili ricevevano l'indicazione di lasciare il Paese e Tel Aviv respirava profondamente prima del buio, quando tutto può accadere. Alla tv il portavoce dell'esercito diceva state tranquilli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pechino e Londra: "Via dall'Iran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"| E la Cina spia i movimenti delle forze Usa Una parte dell'uranio iraniano più altamente arricchito, vicino al livello necessario per uso militare, è stata stoccata in un'area sotterranea del...

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa | Pechino e Londra: "Via da Teheran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

