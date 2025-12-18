Gli strani affari della società biotech vicina al Pd e il bluff delle monoclonali italiane

In un clima di tensione politica, emergono accuse e polemiche che coinvolgono società biotech vicine al Pd e strategie di tutela delle istituzioni. La discussione si fa sempre più accesa, tra richieste di dimissioni e difese di verità, riflettendo un panorama complesso e controverso nel quale si intrecciano interessi, potere e trasparenza.

© Ilgiornale.it - Gli strani affari della società biotech vicina al Pd e il bluff delle monoclonali italiane «Smettetela di usare le istituzioni per i vostri interessi, Giuseppe Conte si dimetta dalla commissione Covid che usa come scudo per impedire di essere sentito come i suoi amici Federico Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato che non vogliono la verità sulle stragi di mafia», tuonava ieri in aula il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami parlando delle critiche della sinistra alla manovra finanziaria. Sono lontani i tempi del Covid, quando Pd e M5s investivano con la legge di Bilancio milioni di euro nella ricerca di vaccini e monoclonali italiani per combattere il virus, rispedendo al mittente - come ha ricostruito «il Giornale» anche attraverso le testimonianze dei protagonisti di allora - 10mila dosi gratuite di anticorpi Eli Lilly che avremmo ricomprato carissimi qualche mese dopo.

