Baccini è un bugiardo mente sull’ospedale di prossimità | il sindaco risponde alle accuse del Pd

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, risponde alle accuse del Partito Democratico riguardo alle sue dichiarazioni sull’ospedale di prossimità. In un post su Facebook, Baccini prende posizione contro le critiche, definendo le affermazioni del Pd offensive e infondate. La vicenda evidenzia le tensioni politiche locali e la volontà del primo cittadino di chiarire la propria posizione su un tema di interesse pubblico.

Fiumicino, 23 gennaio 2026 – “Il Partito Democratico locale ha pubblicato sui propri canali social, in riferimento alle mie dichiarazioni sulla realizzazione dell’ospedale di prossimità, un post contenente attacchi personali nei miei confronti, utilizzando espressioni lesive e inaccettabili quali “ ambiguo bugiardo seriale”, “venditore di fumo” e “supponenza arrogante nel vomitare castronerie ”, fino ad arrivare a definire il Sindaco come una persona che “prende i cittadini per polli da spennare”, scrive su Facebook il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. “Parole gravi. Non solo per il loro contenuto lesivo, ma perché rivelano un modo di fare politica che rinuncia al confronto civile e sceglie la delegittimazione personale, mancando di rispetto all’istituzione che rappresenta la città.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

David Beckham risponde alle pesanti accuse del figlio BrooklynDavid Beckham ha recentemente commentato le accuse pubblicate dal figlio Brooklyn su Instagram.

Leggi anche: Documentario Diddy, Netflix risponde alle accuse dei legali del rapper

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Baccini è un bugiardo, mente sull’ospedale di prossimità: il sindaco risponde alle accuse del PdIl primo cittadino di Fiumicino: Attacchi personali inaccettabili, servono dignità e rispetto. La questione dell'ospedale non nasce oggi, ma a differenza degli altri abbiamo deciso di affrontare il p ... ilfaroonline.it

Fiumicino, Catini: Dal porto crocieristico al Pala Fersini, tutte le menzogne dell’opposizioneÈ sconcertante sentire il Pd definire a mezzo social il nostro sindaco un bugiardo. Per le loro menzogne ci vorrebbe un'enciclopedia ... ilfaroonline.it