quei velox sono pienamente legittimi

L’Unione Tresinaro Secchia ha annunciato che non spegnerà i velox giudicati non omologati dal giudice di Pace di Reggio e intende presentare ricorso. La decisione arriva dopo che il giudice ha definito alcuni di questi dispositivi come non conformi alle leggi vigenti. La questione riguarda la legittimità dei velox installati e la loro validità legale.

L'Unione Tresinaro Secchia non spegnerà i velox che il giudice di Pace di Reggio ha definito 'non omologati' ai sensi di legge; ma anzi si difende e annuncia che farà ricorso. All'indomani della notizia del ricorso vinto da Luca Bartoli, vicepresidente della Pallamano Secchia Rubiera - che ha ottenuto l'annullamento di ben quattro sanzioni e ha annunciato l'intenzione di chiedere il sequestro dei due dispositivi sulla Sp51 - arriva la replica del comandante del corpo di Polizia locale Tresinaro-Secchia, Simone Felici: "Riteniamo di agire nella piena legittimità, in un ambito caratterizzato da numerosi contrasti giurisprudenziali come confermato anche nell'esito di diversi giudizi di merito.

«I box arancioni non sono velox e sono legittimi. Le accuse al Comune non hanno alcun fondamento»Il Comune di Piacenza respinge con fermezza le affermazioni e le accuse avanzate a mezzo stampa dall’associazione Altvelox.

