Sono entrata al Beccaria per uno spettacolo, e ne sono uscita pensando che quei ragazzi sono tutti figli nostri.

20 dic 2025

Dentro l’istituto penale per i minorenni di Milano, dove la pièce dell’associazione Puntozero Errare Humanum Est è un dialogo necessario tra detenuti e spettatori per prevenire ed educare al comportamento civile. In platea anche l’attore Gianmarco Saurino, sensibile alle tematiche sociali e interessato alla realtà carceraria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

