I box arancioni non sono velox e sono legittimi Le accuse al Comune non hanno alcun fondamento

Il Comune di Piacenza ha dichiarato che i box arancioni non sono sistemi di rilevamento della velocità e sono conformi alla legge. Risponde alle recenti accuse dell’associazione Altvelox, sottolineando l’assenza di fondamenti nelle contestazioni e ribadendo la legittimità delle proprie installazioni.

Il Comune di Piacenza respinge con fermezza le affermazioni e le accuse avanzate a mezzo stampa dall’associazione Altvelox. Lo fa tramite una Nita stampa in cui sottolinea che le accuse «Si collocano in una linea di attacco ormai sistematica nei confronti dei limiti di velocità e di qualunque. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“I box arancioni non sono autovelox, dal Ministero nessuna approvazione” - L'associazione Altvelox torna alla carica contro i box arancioni installati nei mesi scorsi a Piacenza lungo alcune strade cittadine nell'ambito del ... Da piacenzasera.it

«Box arancioni sui pali, quel progetto non è mai stato approvato dal ministero dei Trasporti» - L’associazione nazionale tutela utenti della strada Altvelox: «Trasmetteremo tutto alle autorità competenti» ... Lo riporta ilpiacenza.it

Progetto Attenta-Mente: il MIT chiarisce la natura dei box arancioni che sono nel frattempo stati tolti dalle strade di Piacenza Vai su Facebook