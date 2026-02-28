A Umbertide si sono verificati quattro furti in poche ore, lasciando cittadini arrabbiati e preoccupati. Una persona ha raccontato di aver passato la giornata a tentare di riparare i danni causati dai ladri nella propria casa, che era stata svaligiata. La situazione ha generato sconcerto tra la comunità, che chiede maggiore attenzione e sicurezza.

"Ho trascorso la giornata di ieri a dare una parvenza di normalità alla casa di mio padre e mia madre devastata dal passaggio dei ladri. Niente di prezioso è stato rubato ma c’erano però ricordi di persone care, fotografie, scatole di biglietti, disegni e libri rovesciati, frugati, gettati a terra come scarti. Un lavoro meticoloso in cui nessuna stanza e nessun cassetto sono stati saltati". È l’amarissimo sfogo di una donna umbertidese dopo il raid di una banda di criminali avvenuto nella casa dei genitori in via Ruggero Cane Ranieri, ennesimo furto segnalato in questi giorni. Stessa sorte anche per una casa vicina, in via Fratta, separata dalla prima da due piccoli appezzamenti di terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro furti nel giro di poche ore. Cittadini infuriati a Umbertide

Leggi anche: Due furti di gasolio nel giro di poche ore al deposito dei bus, 24enne identificato e denunciato

Furti e droga in metropolitana: quattro arresti in poche ore a RomaFurti e spaccio nella metropolitana di Roma: quattro arresti in poche ore tra Termini e Colli Albani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quattro furti.

Temi più discussi: Quattro furti nel giro di poche ore. Cittadini infuriati a Umbertide; Rimini, 7 furti in pochi giorni ai Padulli. Non siamo sicuri neanche a casa; Shopping gratis nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezza; Furti alla Coin a Termini, 44 indagati: ci sono anche poliziotti e carabinieri. A una cassiera contestati 80 episodi.

Rapine a raffica, ben tre in pochi giorni: denunciato 39enne ad AdranoPolizia di AdranoPolizia di Adrano La polizia è riuscita ad individuare l’uomo che, nei ... msn.com

Doppio furto nel giro di poche ore: arrestate due borseggiatrici e i due compliciDue colpi nel giro di poche ore. Gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato tre cittadini cubani di 25, 28 e 47 anni, e una cittadina argentina di 43 anni tutti accusati di furto ... milanotoday.it

Furti a raffica al Mercato comunale Isola: quattro ladri portano via computer, cellulari e zaini, arrestati - facebook.com facebook