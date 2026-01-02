Furti e droga in metropolitana | quattro arresti in poche ore a Roma
Nelle ultime ore, la polizia di Roma ha effettuato diverse operazioni tra Termini e Colli Albani, arrestando quattro persone per furti e spaccio di droga in metropolitana. Durante i controlli sono state sequestrate dosi di crack, hashish e marijuana, e recuperato un cellulare rubato. Questi interventi confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità nelle aree pubbliche della città.
Operazioni della polizia tra Termini e Colli Albani: sequestrate dosi di crack, hashish e marijuana, recuperato un cellulare rubato. ROMA – Quattro arresti in poche ore lungo la rete della metropolitana di Roma nell’ambito dei controlli della polizia contro furti e spaccio di droga. Gli interventi si sono concentrati in particolare nelle stazioni più frequentate della Capitale. Il primo arresto è scattato nei pressi della stazione Termini, dove gli agenti hanno fermato un 37enne che si aggirava con atteggiamento sospetto. L’uomo, apparso nervoso durante il controllo, è stato trovato in possesso di 28 dosi di crack nascoste nelle tasche del giubbotto e di oltre mille euro in contanti nello zaino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
