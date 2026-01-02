Furti e droga in metropolitana | quattro arresti in poche ore a Roma

Nelle ultime ore, la polizia di Roma ha effettuato diverse operazioni tra Termini e Colli Albani, arrestando quattro persone per furti e spaccio di droga in metropolitana. Durante i controlli sono state sequestrate dosi di crack, hashish e marijuana, e recuperato un cellulare rubato. Questi interventi confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità nelle aree pubbliche della città.

