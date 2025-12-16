Due furti di gasolio nel giro di poche ore al deposito dei bus 24enne identificato e denunciato

Nel giro di poche ore, due furti di gasolio si sono verificati presso il deposito dei bus. Un giovane di 24 anni di Licata è stato prontamente individuato e denunciato dopo aver tentato di sottrarre il carburante, dimostrando che le sue azioni non sono passate inosservate.

Due furti nel giro di poche ore al deposito dei bus. Credeva sicuramente d'averla fatta franca il ventiquattrenne licatese che, invece, nei giorni scorsi, è stato denunciato alla Procura. Dovrà, appunto, rispondere dell'ipotesi di reato di furto. A individuarlo prima e deferirlo immediatamente. Agrigentonotizie.it Crema, due carabinieri feriti nell'inseguimento: Furti di gasolio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. #furto di #gasolio in azienda, arrestato giovane x.com San Salvatore Telesino, arrestato un giovane per furto di gasolio in un’azienda #sansalvatoretelesino #Carabinieri #furto #arresto - facebook.com facebook

