Fabio Quartararo ha concluso la Sprint senza possibilità di miglioramento per la gara, secondo quanto dichiarato dallo stesso pilota. La sessione ha evidenziato problemi tecnici e di affidabilità che compromettono la sua performance. Quartararo ha affermato che, al momento, non ci sono soluzioni praticabili per affrontare la gara di domenica. La situazione sembra confermare le difficoltà incontrate finora in questa stagione.

Il bilancio della prima gara della stagione mette in luce una serie di difficoltà operative e di integrazione tecnica per Fabio Quartararo, in un contesto di sviluppo ancora in corso per la Yamaha. La giornata ha evidenziato una performance non all’altezza delle aspettative, accompagnata da tempi e dinamiche che hanno influito sull’esito finale. La situazione, pur non sorprendendo il campione del mondo 2021, potrebbe prefigurare una stagione impegnativa per il francese. In partenza, Quartararo ha riscontrato una mancanza di accelerazione rispetto agli avversari, incappando in una partenza caotica che lo ha visto coinvolto in una prima curva particolarmente critica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Quartararo senza speranze dopo la Sprint: "Per la gara non c'è soluzione

Sanremo 2026, Luca Bizzarri contro La Russa dopo l'appello a Carlo Conti di invitare Pucci: "Senza speranze"Luca Bizzarri ha attaccato Ignazio La Russa dopo l’appello lanciato dal presidente del Senato a Carlo Conti affinché invitasse nuovamente il comico...

LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: iniziata la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14:43 Un errore anche per Brandt che esce non lontano dal leader Claude.

Aggiornamenti e notizie su Quartararo.

Discussioni sull' argomento La Yamaha è un disastro. Quartararo senza speranza: Fatico a trovare me stesso. Per la prima gara non saremo pronti; Quartararo non si fa illusioni a breve termine: Progressi? Nei prossimi mesi…; Fabio Quartararo inizia a perdere la speranza? Il motore Yamaha M1 V4 del 2026 è considerato troppo lento, il futuro è sempre più a fuoco; MotoGP Fabio Quartararo | Yamaha sette decimi più lenta rispetto all’anno scorso Ho le idee chiare sul mio futuro….

Yamaha, è un disastro. Quartararo senza speranza: Fatico a trovare me stesso. Per la prima gara non saremo prontiIl francese si è lasciato andare a gesti di disappunto che hanno ricordato quelli espressi da Marc Marquez nel suo ultimo anno in Honda ... formulapassion.it

#MotoGP | Quartararo: "Devo calmarmi e non fare errori in termini d'immagine" x.com

Tanti i nomi illustri che prenderanno parte alla Q1, da Fabio Quartararo a Enea Bastianini, fino a Franco Morbidelli e soprattutto Pecco Bagnaia, solo quindicesimo - facebook.com facebook