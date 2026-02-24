Sanremo 2026 Luca Bizzarri contro La Russa dopo l' appello a Carlo Conti di invitare Pucci | Senza speranze

Luca Bizzarri ha criticato duramente Ignazio La Russa per aver sollecitato Carlo Conti a invitare di nuovo Andrea Pucci a Sanremo. La causa dell'intervento è stata la richiesta pubblica di La Russa, che Bizzarri considera priva di senso. L’attore ha definito l’idea irrealizzabile e senza speranza, sottolineando come questa proposta possa complicare ulteriormente il clima tra i protagonisti della kermesse. La discussione sui social si fa sempre più accesa.

Luca Bizzarri ha attaccato Ignazio La Russa dopo l’appello lanciato dal presidente del Senato a Carlo Conti affinché invitasse nuovamente il comico Andrea Pucci a Sanremo 2026. Bizzarri, in un video pubblicato sui social, ha detto rassegnato: “Non abbiamo più speranze”. L'attacco di Luca Bizzarri a Ignazio La Russa L'appello di La Russa a Carlo Conti su Pucci a Sanremo Le nuove dichiarazioni di Conti su Pucci a Sanremo L’attacco di Luca Bizzarri a Ignazio La Russa Nella serata di lunedì 23 febbraio Luca Bizzarri ha pubblicato un video sui suoi canali social, in cui ha commentato l’appello di Ignazio La Russa a Carlo Conti affinché invitasse di nuovo Pucci a Sanremo 2026, dopo il dietrofront del comico a seguito degli attacchi ricevuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

