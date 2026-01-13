Quarta pista ecco cosa prevede il progetto dell’aeroporto di Fiumicino

Il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, approvato da AdR e inserito nel Masterplan fino al 2046, prevede l’introduzione di una quarta pista. Mentre il Consiglio comunale si prepara a votare sulla riperimetrazione, è importante analizzare nel dettaglio gli obiettivi e le caratteristiche di questa nuova infrastruttura, elemento chiave per il futuro dello scalo e della mobilità nella regione.

Fiumicino, 13 gennaio 2026 – Mentre è in corso il Consiglio comunale chiamato a votare la delibera sulla riperimetrazione funzionale alla quarta pista ( leggi qui), vale la pena fissare un punto: cosa prevede, nel merito, il progetto di sviluppo presentato da AdR e incardinato nel Masterplan dello scalo "Leonardo da Vinci" fino al 2046. È la cornice tecnica e strategica che ha animato il confronto pubblico degli scorsi mesi e che oggi torna a pesare sulle scelte della città. Dalle audizioni al Masterplan: la cornice del progetto. Nei mesi di settembre e ottobre 2025 il Comune di Fiumicino ha chiuso un ciclo di audizioni pubbliche sulla proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, presentata da ENAC nell'ambito del piano di sviluppo aeroportuale.

