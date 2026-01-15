Fiumicino | associazioni Turismo bene progetto costruzione quarta pista aeroporto

Dopo l’approvazione della riperimetrazione della Riserva naturale del Litorale Romano a Fiumicino, le principali associazioni del settore turistico locale hanno manifestato il loro sostegno al progetto di ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci, che prevede la costruzione di una quarta pista. Questa decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo del turismo e delle infrastrutture nella zona, secondo quanto dichiarato in una nota ufficiale delle associazioni Federalberghi Roma, Confcommercio Roma e Confesercenti/Assoturismo Roma

In seguito alla recente delibera approvata dal Consiglio comunale di Fiumicino, che ha dato il via alla riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, le associazioni Federalberghi Roma, Confcommercio Roma e ConfesercentiAssoturismo Roma e Lazio hanno espresso il loro “apprezzamento e sostegno al progetto di ampliamento dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, finalizzato alla costruzione di una quarta pista”, come riportato in una nota ufficiale. Le organizzazioni di settore hanno sottolineato che “il nuovo assetto del principale scalo aeroportuale della Capitale potrebbe rivelarsi un volano cruciale per la crescita del turismo non solo romano, ma anche italiano, contribuendo significativamente all’indotto, dato che il Leonardo da Vinci rappresenta la principale porta d’accesso internazionale al nostro Paese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

