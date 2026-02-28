quanti spettri del passato ma gli obiettivi sono noti

La Fiorentina si prepara per la trasferta di lunedì a Udine, dopo il recente risultato contro lo Jagiellonia. La partita di giovedì scorso ha causato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma restano ancora alcuni dubbi sulla reale portata di quella sconfitta. Ora si attende la sfida in trasferta per capire se sia stato solo un incidente o parte di un percorso di crescita.

Solo la trasferta di lunedì a Udine chiarirà definitivamente se il brutto ko di giovedì contro lo Jagiellonia sia stato solo un episodio isolato all’interno di un momento di rinascita della Fiorentina. Che tuttavia, al netto del buon periodo dal quale arrivava, nella sfida di Conference con i polacchi ha sfoderato un autentico compendio di tutti gli errori che avevano contraddistinto la prima parte (abbondante) di questa stagione: approccio sbagliato - tanto nel primo quanto nel secondo tempo -, scarsa percezione del pericolo, difesa colabrodo e incapacità di "stare nella sofferenza", come suole ripetere Vanoli. Oltre a lasciare - di nuovo dopo la sfida in Coppa Italia col Como - la scomoda sensazione che le seconde linee non siano in alcun modo all’altezza della formazione titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

