Dal 23 gennaio al 14 febbraio, il Teatro La Fenice di Venezia ospita lo spettacolo “Simon Boccanegra” firmato da Luca Micheletti. La produzione si inserisce in un paesaggio che combina elementi concreti e mentali, tra muri di cemento, un mare in filigrana e una “stanza della memoria”. Questa interpretazione propone una riflessione visiva e sensoriale sull’opera, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sulla tragedia di Verdi.

Muri di cemento, un mare dipinto in filigrana e una “stanza della memoria”: è dentro questo paesaggio concreto e mentale che Luca Micheletti immagina il suo Simon Boccanegra per il Teatro La Fenice di Venezia, in scena dal 23 gennaio al 14 febbraio. Un nuovo allestimento che punta a far emergere la natura ambigua e magnetica del capolavoro verdiano: politica e famiglia, potere e perdita, presente e passato che torna a bussare. Per Micheletti è il primo incontro da regista con Simon Boccanegra, dopo aver interpretato nove ruoli verdiani come cantante. E il suo sguardo promette un Verdi attraversato da apparizioni, tra epifanie e traumi, in un mondo abitato da “spettri” – intesi non soltanto come fantasmi, ma anche come ciò che si nasconde, ciò che resta non detto, gli “scheletri nell’armadio” che determinano le scelte e, spesso, le tragedie. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Gli spettri del “Simon Boccanegra” firmato da Luca Micheletti: alla Fenice dal 23 gennaio al 14 febbraio

Leggi anche: Selezione per 10 dirigenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito: domande dal 14 gennaio al 13 febbraio

Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-20267, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Titolo: La casa dei Turner Autrice: Angela Flournoy "Un romanzo pieno di sfaccettature e di voci, a tratti ironico e colorito, a tratti profondo e riflessivo in cui gli spettri non sono solo presenze soprannaturali, ma simboleggiano anche debolezze, dubbi e desideri - facebook.com facebook