Gubbio il 2025 è stato positivo Ma gli obiettivi sono altri
Il 2025 si conclude con risultati positivi per il Gubbio, che ha mantenuto stabilità e continuità nel corso dell’anno. Sotto la guida di Sauro Notari, la società ha raggiunto la quarta qualificazione consecutiva ai playoff di Serie C, confermando una crescita costante. Nonostante alcune difficoltà, il club guarda avanti con obiettivi ambiziosi per il futuro, puntando a migliorare ulteriormente le proprie performance e a consolidare una crescita sostenibile.
Si chiude il 2025, anno che per il Gubbio può essere archiviato, tutto sommato, come positivo. Sauro Notari, ancora nel ruolo di presidente, ha guidato la società alla quarta qualificazione consecutiva nei playoff di Serie C dopo una stagione (quella 20242025) di certo non sfavillante, almeno per quanto visto nei due anni precedenti con la gestione tecnica di Piero Braglia. Salutato sia il tecnico toscano che il suo successore Roberto Taurino tra giugno e dicembre 2024, il Gubbio ha provato a ripartire da Gaetano Fontana, che ha preso la squadra in una situazione complicata ed è riuscito a rimetterla in piedi a livello tattico e di classifica, portando appunto i rossoblù in undicesima posizione e quindi a giocarsi i playoff, anche se per una sola partita visto che l’Arezzo ha subito eliminato il Gubbio nel primo turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Anno molto positivo il 2025 per il Consorzio stabile rilancio vestino: gli obiettivi fino al 2028
Leggi anche: Troppa animosità su Incoronata Boccia, gli obiettivi sono altri. Il commento di Arditti
L' Albero di Natale più grande della Sicilia è stato realizzato a Montelepre; Calcio serie C Gubbio il più utilizzato è Zallu Pochi cartellini e zero espulsioni.
Gubbio, il 2025 è stato positivo. Ma gli obiettivi sono altri - Sauro Notari, ancora nel ruolo di presidente, ha guidato la società alla quarta qualificazione consecutiv ... msn.com
Gubbio, la squadra si ritrova. E va in cerca di continuità - Si ritroverà oggi il Gubbio dopo le feste natalizie, nel bel mezzo della lunga pausa che i rossoblù stanno affrontando da una settimana circa. msn.com
Il nostro viaggio a Gubbio è stato davvero una bellissima esperienza! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso con noi la magia delle luminarie dell’Albero di Natale più grande del mondo Questi sono alcuni dei nostri momenti più - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.