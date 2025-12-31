Gubbio il 2025 è stato positivo Ma gli obiettivi sono altri

Il 2025 si conclude con risultati positivi per il Gubbio, che ha mantenuto stabilità e continuità nel corso dell’anno. Sotto la guida di Sauro Notari, la società ha raggiunto la quarta qualificazione consecutiva ai playoff di Serie C, confermando una crescita costante. Nonostante alcune difficoltà, il club guarda avanti con obiettivi ambiziosi per il futuro, puntando a migliorare ulteriormente le proprie performance e a consolidare una crescita sostenibile.

Si chiude il 2025, anno che per il Gubbio può essere archiviato, tutto sommato, come positivo. Sauro Notari, ancora nel ruolo di presidente, ha guidato la società alla quarta qualificazione consecutiva nei playoff di Serie C dopo una stagione (quella 20242025) di certo non sfavillante, almeno per quanto visto nei due anni precedenti con la gestione tecnica di Piero Braglia. Salutato sia il tecnico toscano che il suo successore Roberto Taurino tra giugno e dicembre 2024, il Gubbio ha provato a ripartire da Gaetano Fontana, che ha preso la squadra in una situazione complicata ed è riuscito a rimetterla in piedi a livello tattico e di classifica, portando appunto i rossoblù in undicesima posizione e quindi a giocarsi i playoff, anche se per una sola partita visto che l’Arezzo ha subito eliminato il Gubbio nel primo turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

