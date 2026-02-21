Brignone? Un miracolo mentale E il risultato non è la performance | l’atleta deve diventare inattaccabile | parla il mental coach Marco Valerio Ricci

Il nome di Federica Brignone è legato a un successo sorprendente, nato da una forte determinazione mentale. La sciatrice ha affrontato le sfide delle Olimpiadi con una concentrazione che ha sorpreso tutti, rendendola quasi inattaccabile. Marco Valerio Ricci, mental coach noto per il suo lavoro nello sport, spiega che il segreto sta nel gestire le emozioni e mantenere il focus. La sua esperienza conferma che la forza mentale può fare la differenza in momenti decisivi.

Gestire la pressione ai Giochi Olimpici è forse la sfida più ardua nella carriera di un atleta. Che cosa succede, però, nella testa di uno sportivo quando entra in gioco anche il peso delle aspettative di una Nazione intera? A rispondere a questa e altre domande, è il mental coach Marco Valerio Ricci, uno dei principali specialisti italiani nella Programmazione Neuro Linguistica, con un’esperienza ventennale nello sport. Ricci, infatti, è stato il primo mental coach italiano a entrare a far parte dello staff ufficiale di una Squadra Nazionale maggiore, la Nazionale Italiana di Rugby nel 2007. Secondo il professionista, “è normale, in un evento come le Olimpiadi, che si crei una forte pressione data dalle aspettative di uno Stato ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Compagnoni: "Brignone, un miracolo di forza mentale che mi ha commosso"Brignone ha dimostrato una forza mentale straordinaria, e Compagnoni ne è rimasta profondamente commossa.

Smith, il ’mental coach’ dei biancorossiJamar Smith, inizialmente escluso dal gruppo dei giocatori, ha recentemente assunto il ruolo di mental coach per i biancorossi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.