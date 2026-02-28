Domenica 1° marzo si svolge il superG maschile di Garmisch, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli atleti partono alle 12:30, con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un momento importante della stagione. Gli sciatori italiani sono pronti a scendere in pista per questa prova.

Domenica 1° marzo andrà in scena il superG maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla seconda e ultima gara del fine settimane in terra tedesca, condizionato dalle alte temperature, come si è già visto durante la discesa libera del sabato. Appuntamento alle ore 11.15 sulle nevi della Baviera, per una prova all’insegna della velocità sulla mitica Kandahar, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio. In casa Italia riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Gugliemo Bosca e Matteo Abbruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv

Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tvVenerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani,...

Tutti gli aggiornamenti su Paris.

Temi più discussi: Quando partono Paris e gli azzurri oggi, discesa Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv; Quando partono Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv; Paris - Monaco, anteprima Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni; Apertura di Parc Astérix: il programma e le novità del 2026 con la nuova area Egypt.

Quando partono Paris e gli azzurri oggi, discesa Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tvDopo una lunga parentesi riservata alle Olimpiadi di Milano Cortina, riparte ufficialmente sabato 28 febbraio anche la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 ... oasport.it

Quando partono Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno sette gli azzurri al via della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania), valida per la Coppa del ... oasport.it

Buolevard Saint-German Paris 1948 Edouard Boubat x.com

Spring flowers, 1890 Julius LeBlanc Stewart (1855–1919) was an American expatriate painter renowned for his depictions of Parisian high society during the late 19th century. Born in Philadelphia, he moved to Paris with his wealthy family, studying under artis - facebook.com facebook