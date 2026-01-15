Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Wengen 2026 | orari n di pettorale tv

Il superG maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026. Ecco gli orari di partenza, il numero di pettorale e le informazioni sulla trasmissione in TV. La gara rappresenta un momento importante della stagione, con gli atleti pronti a confrontarsi sulla celebre pista svizzera.

Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista del Lauberhorn, dove inizierà il weekend che proporrà la prestigiosissima discesa del sabato e lo slalom della domenica. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi svizzera, l ‘Italia inseguirà il risultato di lusso su uno dei tracciati più iconici e complicati dell’intero Circo Bianco. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod. 🔗 Leggi su Oasport.it

