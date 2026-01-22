Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Kitzbuehel 2026 | orari n di pettorale tv

Il superG maschile di Kitzbuehel 2026 si svolge venerdì 23 gennaio, con inizio alle ore 11. L’Italia schiera nove atleti, tra cui Paris, con pettorale ancora da definire. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e sarà possibile seguire gli aggiornamenti online. Ecco gli orari e le informazioni principali per seguire l’appuntamento di Kitzbuehel.

Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50. 🔗 Leggi su Oasport.it

