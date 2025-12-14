Un film tutto trentino | Alvaro - l’ultima notte racconta la passione di un’intera comunità

Il film “Alvaro - l’ultima notte” è un progetto che celebra il patrimonio trentino, trasformando Ala in un set cinematografico. Questa produzione ha coinvolto l’intera comunità, creando un legame tra cinema, territorio e identità locale. A riprese concluse, la comunità può condividere con orgoglio un’esperienza unica che ha rafforzato il senso di appartenenza e valorizzato il territorio.

Ala si è trasformata in un set cinematografico e ora, a riprese concluse, può raccontare con orgoglio un’esperienza che ha unito cinema, comunità e territorio. Venerdì 28 novembre è stato infatti battuto l’ultimo ciak di “Alvaro – l’ultima notte”, film drammatico interamente girato ad Ala e nei. Trentotoday.it Un film tutto trentino: “Alvaro - l’ultima notte” racconta la passione di un’intera comunità - Ultimo ciak a fine novembre per il progetto “made in Trentino” che ha coinvolto decine di volontari e trasformato Ala in una vera coprotagonista ... trentotoday.it

