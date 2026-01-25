LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | la gara transita a Moena ritmo che si innalza
Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulla gara che transita a Moena. Restate informati sui temi principali e sugli sviluppi in corso, con notizie chiare e accurate, per seguire ogni fase della competizione senza sensazionalismi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:11 Lo svedese Bruno Dettman sollecita l’andatura. Si fa vedere l’istrionico veterano norvegese Petter Northug. 10:09 Favoriti che continuano a nascondersi. I norvegesi top non si sono ancora visti in testa al plotone. 10:05 Anche la gara femminile transita a Moena. Tra le due competizioni ci sono circa 3 km di distanza. 10:03 Superate le due ore di gara. La nevicata torna ad essere maggiormente intensa. 9:59 Uomini che giungono a Moena quando mancano poco più di 32 km al traguardo. Gruppo che torna numeroso dopo essersi spezzato poc’anzi. 9:54 Eccolo il passaggio all’intermedio di Soraga per quel che riguarda la gara femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: la gara transita a Soraga, ritmo che si innalzaSegui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo.
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: la gara transita a Canazei, 50 km all’arrivoSegui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo, con il percorso che attraversa Canazei e si avvicina ai 50 km dall’arrivo.
AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook
Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com
