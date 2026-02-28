Pronostico Sassuolo-Atalanta | una cosa è certa

Domenica si sfidano Sassuolo e Atalanta nella ventisettesima giornata di Serie A. La partita si svolge in un match che coinvolge due squadre con obiettivi diversi in classifica. Sono state pubblicate statistiche, notizie, probabili formazioni e informazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming. La sfida promette di attirare l'attenzione degli appassionati di calcio.

Sassuolo-Atalanta è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una vera e propria impresa. Una partita perfetta che ha permesso all’Atalanta di ribaltare il Borussia Dortmund e volare agli ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco. Un’altra tedesca, uno spessore diverso. Forse stavolta non basta nemmeno il miracolo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Dea è in ripresa, e lo sappiamo. Palladino ha ridato l’anima ad una squadra che è tornata in corsa per un posto nella prossima Champions League – obiettivo principale del campionato – e che la prossima settimana affronterà la Lazio all’Olimpico nella semifinale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

