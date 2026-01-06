Durante il pre partita di Sassuolo-Juventus su DAZN, Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il futuro di Muharemovic Inter. Ha sottolineato come il valore del giocatore dipenda sempre da chi lo richiede, lasciando intendere che le decisioni sul suo eventuale trasferimento sono ancora in fase di valutazione. Le parole di Carnevali forniscono un quadro chiaro sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato con la Juventus, toccando vari temi legati al mercato e al futuro di alcuni giocatori. Tra questi, ha dedicato particolare attenzione a Muharemovic, difensore centrale che, secondo le indiscrezioni, ha attirato l'interesse di diverse big, tra cui l' Inter. Durante l'intervista, Carnevali ha confermato l'importanza di Muharemovic per il progetto del Sassuolo, chiarendo che la volontà del club è quella di non cedere i pezzi pregiati a gennaio.

Muharemovic Inter, Carnevali chiude la porta? Nel pre partita di Sassuolo Juventus su Dazn le sue parole: «Il suo valore dipende sempre da chi lo chiede. La cosa certa è questa»

