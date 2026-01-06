Muharemovic Inter Carnevali chiude la porta? Nel pre partita di Sassuolo Juventus su Dazn le sue parole | Il suo valore dipende sempre da chi lo chiede La cosa certa è questa

Da internews24.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il pre partita di Sassuolo-Juventus su DAZN, Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il futuro di Muharemovic Inter. Ha sottolineato come il valore del giocatore dipenda sempre da chi lo richiede, lasciando intendere che le decisioni sul suo eventuale trasferimento sono ancora in fase di valutazione. Le parole di Carnevali forniscono un quadro chiaro sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni.

Inter News 24 Muharemovic Inter, Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a DAZN prima della sfida contro la Juventus chiarendo il suo futuro. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato con la Juventus, toccando vari temi legati al mercato e al futuro di alcuni giocatori. Tra questi, ha dedicato particolare attenzione a Muharemovic, difensore centrale che, secondo le indiscrezioni, ha attirato l’interesse di diverse big, tra cui l’ Inter. Durante l’intervista, Carnevali ha confermato l’importanza di Muharemovic per il progetto del Sassuolo, chiarendo che la volontà del club è quella di non cedere i pezzi pregiati a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

muharemovic inter carnevali chiude la porta nel pre partita di sassuolo juventus su dazn le sue parole il suo valore dipende sempre da chi lo chiede la cosa certa 232 questa

© Internews24.com - Muharemovic Inter, Carnevali chiude la porta? Nel pre partita di Sassuolo Juventus su Dazn le sue parole: «Il suo valore dipende sempre da chi lo chiede. La cosa certa è questa»

Leggi anche: Muharemovic Inter, il Sassuolo chiude la porta ai possibili assalti: il messaggio chiaro recapitato dal Carnevali

Leggi anche: Carnevali ammette: «Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute. Il suo futuro? Una cosa è certa!»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sassuolo, Carnevali: Inter e Bologna seguono Muharemovic; Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: Sono forte e lo dimostro; Sassuolo, Carnevali: Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic; Carnevali: “Frattesi deve giocare, perfetto per la Juve. Muharemovic? Sondaggio Inter, ma…”.

muharemovic inter carnevali chiudeCarnevali: “Muharemovic? Tante richieste, prezzo dipende da chi lo chiede. A gennaio…” - Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo sul futuro del difensore bosniaco, obiettivo dell'Inter ... msn.com

muharemovic inter carnevali chiudeSassuolo, Carnevali: "Non cediamo Muharemovic a gennaio. Contatti già con molti club" - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Juventus. m.tuttomercatoweb.com

muharemovic inter carnevali chiudeL’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve - L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepart ... calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.