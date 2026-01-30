Pronostico Pisa-Sassuolo | è tutta una questione di fame

Questa sera il match tra Pisa e Sassuolo si gioca alle 15:00, nella ventitreesima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi: il Pisa cerca punti per la salvezza, il Sassuolo prova a risalire la classifica. La partita si preannuncia combattuta, con le formazioni pronte a dare tutto sul campo. Non mancheranno le emozioni, perché in questa fase del campionato, la fame di punti fa la differenza.

Pisa-Sassuolo è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La doppietta di Moreo nella notte di San Siro contro l’Inter capolista ha rappresentato una tanto dolce quanto effimera illusione per i tifosi del Pisa. Venerdì scorso i toscani, grazie ad un approccio alla gara coraggioso e aggressivo, erano riusciti a portarsi sullo 0-2 dopo soli 23 minuti contro i vicecampioni d’Europa: la gioia per il doppio vantaggio, però, è durata pochissimo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

