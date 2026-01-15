Il match tra Manchester United e Manchester City, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputerà sabato alle 13:30. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l'incognita del nuovo allenatore che potrebbe influenzare l’andamento della partita. Di seguito, le probabili formazioni e un’analisi del pronostico.

Manchester United-Manchester City è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Manchester United, all’indomani della sconfitta – e della conseguente eliminazione – in FA Cup con il Brighton, ha scelto il sostituto di Ruben Amorim, colui che traghetterà i Red Devils (almeno) fino a fine stagione. Si tratta di Michael Carrick, uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro di sir Alex Ferguson. Uno che con la maglia dello United ha giocato più di 400 partite, che conosce molto bene la piazza e soprattutto sa quanto sia esigente avendo vissuto ere ben più gloriose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Manchester United-Manchester City: incognita nuovo allenatore sul derby

