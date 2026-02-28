Promozione - Oggi alle 18 a Scarperia l’anticipo più spettacolare C’è Fortis-San Piero Il derby del Mugello

Alle 18 di oggi a Scarperia si gioca il derby del Mugello tra Fortis e San Piero, l’anticipo più spettacolare della giornata. Nel campionato di Promozione, sabato di vigilia porta quattro anticipi della 24ª giornata, con partite che si svolgono nel pomeriggio alle 15. La giornata si presenta ricca di incontri e attesa tra le squadre del campionato regionale.

Sabato di vigilia speciale per il campionato di Promozione, che alle 15 propone quattro anticipi della 24ª giornata. Tuttavia, l’attesa febbrile è tutta per il posticipo delle 18 allo stadio ‘Le Cortine’ di Scarperia si gioca l’attesissimo derby del Mugello tra Fortis Juventus e San Piero a Sieve, un match che promette punti pesanti. Nonostante le difficoltà logistiche che costringono ancora la Fortis a giocare lontano dal ’Romanelli’ in un orario insolito, la posta in palio è altissima per entrambe le compagini locali. Il clima è quello delle grandi occasioni, ma con stati d’animo opposti: la Fortis di Morandi, in serie positiva da sei giornate, occupa il 10° posto con 3 punti di distacco sulla ’zona rossa’ e in cerca punti salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

PROMOZIONE. Nell'anticipo di ieri il Forte dei Marmi dilaga contro il San Piero a Sieveforte dei marmi 4 san piero a sieve 1

Promozione. Pietrasanta contro Forte. C'è il derby in anticipo

