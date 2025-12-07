PROMOZIONE Nell’anticipo di ieri il Forte dei Marmi dilaga contro il San Piero a Sieve
forte dei marmi 4 san piero a sieve 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Colombi (81? Deda), Sapienza, Del Soldato (54? N. Papi), Zambarda, Vaira, Tedeschi (75? Seriani), Lossi, Galloni (66? Bonini), M. Papi, Marabese (81? M. Mengali). All. Franchini. SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Iaquinandi, Barzagli, Pozzi (75? Tortelli), Bencini, Baluganti (75? Fedele), Angiolini (75? Ugolini), Cassai, Maio (14? Ciari), Susini, Bonifazi (46? Galeotti). All. Signorini. Arbitro: Bertilone di Pontedera. Reti: 45? Marabese (F); 53? Cassai (S), 54? Sapienza (F), 72? Tedeschi (F), 89? N. Papi (F). Note: ammoniti Sapienza (F), Zambarda (F), Vaira (F), Barzagli (S), Pozzi (S), Angiolini (S). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
