Nel cruciverba, la soluzione alla definizione “progetto la cupola di Santa Maria delle Grazie Milano” è il nome di un noto architetto. La risposta corretta è Bramante, autore del progetto della cupola dell'edificio situato nel centro storico della città. Questa soluzione viene indicata come la risposta al quesito presente nel gioco di parole.

Se ti stai chiedendo quale sia la soluzione alla definizione “progetto la cupola di Santa Maria delle Grazie Milano”, la risposta del cruciverba è: BRAMANTE. Il riferimento è a Donato Bramante, uno dei più grandi architetti del Rinascimento italiano, autore del celebre intervento architettonico presso Santa Maria delle Grazie a Milano. Il capolavoro milanese di Bramante. La chiesa, nota in tutto il mondo per custodire il Cenacolo di Leonardo da Vinci, fu profondamente trasformata proprio grazie all’intervento di Bramante alla fine del Quattrocento. L’architetto progettò la straordinaria tribuna con cupola, aggiungendo al corpo gotico originario uno spazio centrale armonioso e monumentale, caratterizzato da proporzioni matematiche perfette e da un raffinato gioco di volumi. 🔗 Leggi su Funweek.it

