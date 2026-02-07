Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha fatto visita al Cenacolo Vinciano e a Santa Maria delle Grazie durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Non si è limitato a seguire le gare di hockey e pattinaggio, ma ha deciso di scoprire anche l’arte e la cultura della città. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, che hanno visto il rappresentante americano passeggiare tra le opere più famose di Leonardo da Vinci.

Milano, 7 febbraio 2026 – Hockey e pattinaggio, ma anche arte e cultura: al di là degli impegni istituzionali, la delegazione americana a Milano in occasione dei Giochi olimpici non si è solo seduta in tribuna a fare il tifo ai suoi atleti, ha anche scelto di visitare alcuni particolari luoghi della città. Questa mattina per il vicepresidente americano J.D. Vance e sua moglie Usha Vanc è stata infatti organizzata una visita riservata al Cenacolo di Leonardo a Santa Maria delle Grazie. Dopo il suo tour sono previste altre di diverse autorità e corso Magenta, per 300 metri prima e dopo la chiesa, è blindata con accesso vietato anche ai pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina, il vicepresidente Usa Vance in visita al Cenacolo Vinciano e a Santa Maria delle Grazie

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Milano si sono visti agenti italiani e americani in giro intorno a un albergo.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Malpensa con la famiglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina: il vicepresidente americano Vance atterrato a Malpensa; Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme; Il corteo olimpico di JD Vance: Milano sotto scorta per il vicepresidente Usa tra blindati, poliziotti armati e agenti segreti; JD Vance a Milano per le Olimpiadi: il vicepresidente USA arrivato a Malpensa.

Un successo, qualche fischio e polemiche. La cerimonia di Milano-Cortina piace al mondoFischi dal pubblico per il vicepresidente americano JD Vance, e biasimo del pubblico social alle gaffes del telecronista Rai. Ma i Giochi invernali si ... huffingtonpost.it

Milano Cortina, Meloni incontra Vance: «Olimpiadi valore che tiene insieme Europa e Stati Uniti». Il vicepresidente Usa: «Lavoro eccezionale»La premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in ... ilmessaggero.it

Milano Cortina apre i Giochi con una sfilata tricolore ispirata a Giorgio Armani: eleganza essenziale, identità italiana e moda che diventa racconto simbolico, tra sport e visione. facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com