Chiara e Achille morti insieme al Constellation La madre del ragazzo in lacrime | Era un guerriero Domani l’ultimo addio in Santa Maria delle Grazie e in Sant’Ambrogio

Chiara e Achille, vittime dell’incidente con il Constellation, sono stati ricordati con dolore e tristezza. La madre di Achille ha descritto il figlio come un “guerriero”. Domani si terranno i funerali a Milano, presso Santa Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio, nel rispetto della loro memoria. La città si unisce al dolore di una famiglia colpita da una perdita improvvisa e profondamente dolorosa.

Milano, 6 gennaio 2025 – “Angelo in cielo”, tra le dediche. Silenzio e dolore, fuori e dentro la cappella di San Sigismondo, adiacente alla Basilica di Sant’Ambrogio, dove ieri è stata allestita la camera ardente per Achille Barosi, 16 anni, tra le vittime di Crans-Montana. Ottocento metri più in là, nella cappella del Collegio San Carlo, si piange Chiara Costanzo, coetanea, pure lei morta nell’inferno di fuoco del pub discoteca in Svizzera. Ma la distanza non fa differenza: le lacrime di familiari e amici si mescolano. Lo strazio è unico. PARENTI E AMICI DELLE VITTIME La grande amicizia . I due ragazzi (i cui feretri sono stati trasportati ieri a Linate con un volo di Stato, insieme alle salme di altri tre adolescenti) erano amici, anche se non frequentavano la stessa scuola, perché le famiglie hanno casa da tempo nella località sciistica della Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara e Achille, morti insieme al Constellation. La madre del ragazzo in lacrime: “Era un guerriero”. Domani l’ultimo addio in Santa Maria delle Grazie e in Sant’Ambrogio Leggi anche: Firmata la convenzione per il restauro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Sant'Angelo dei Lombardi Leggi anche: Gli amici milanesi scampati al rogo, il racconto fra le lacrime: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiara Costanzo e Achille Barosi, gli amici morti insieme. I compagni: “Non può finire così”; Chiara e Achille, morti insieme al Constellation. La madre del ragazzo in lacrime: “Era un guerriero”. Domani l’ultimo addio in Santa Maria delle Grazie e in Sant’Ambrogio; Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadino; Chiara e Achille, morti a Crans-Montana: le famiglie e le autorità ad accogliere le salme. Aperte le camere ardenti, mercoledì 7 i funerali e il lutto cittadino. Strage Crans-Montana: i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi uniti in un abbraccio struggente a Linate - Il commovente abbraccio dei genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate: un momento di profondo cordoglio e dolore. notizie.it

Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it

Chiara e Achille, morti a Crans-Montana: le famiglie e le autorità ad accogliere le salme. Aperte le camere ardenti, mercoledì 7 i funerali e il lutto cittadino - A Roma, all'aeroporto di Ciampino, presente il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. milano.corriere.it

TELE ONE. . Ciao Chiara, ciao Achille, ciao Giovanni, ciao Emanuele, ciao Riccardo e ciao Sofia. Rimarrete per sempre nei nostri cuori - facebook.com facebook

Oggi i corpi di Giovanni, Emanuele, Achille, Chiara e Riccardo sono tornati in Italia. Quello di Sofia dai suoi familiari a Lugano. Voglio ringraziare l’Aeronautica Militare, la Protezione Civile, il personale del Ministero degli Esteri, in particolare la nostra Ambasci x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.