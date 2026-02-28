Primavera 1 Juventus Under 20-Cagliari | a Vinovo servono punti playoff

La Juventus Under 20 scende in campo alle 13 all’Allianz Training Center di Vinovo contro il Cagliari Primavera nella 27ª giornata del campionato Primavera 1. Dopo il derby della Mole, i bianconeri cercano punti importanti per la classifica playoff. La partita si gioca nel pomeriggio e vede le due squadre affrontarsi in una sfida decisiva per le posizioni di vertice del campionato.

Dopo lo stop contro il Torino, i bianconeri tornano in campo: a Vinovo arriva il Cagliari, gara cruciale per restare in zona alta Archiviato il derby della Mole, è già tempo di tornare in campo per la Juventus Under 20. Alle ore 13, all'Allianz Training Center di Vinovo, i bianconeri affronteranno il Cagliari Primavera nel match valido per la 27ª giornata del campionato Primavera 1. Una sfida delicata per entrambe le squadre, con obiettivi molto diversi ma la stessa necessità di fare punti.

