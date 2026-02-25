Quanti punti servono per andare in A? E per i playoff? E per non retrocedere? Tutti i calcoli della Serie B

Il numero di punti necessari per salire in Serie A, qualificarsi ai playoff o evitare la retrocessione dipende dai risultati delle squadre. La classifica mostra ancora molte squadre in corsa per i posti più ambiti e altre che lottano per mantenere la categoria. La situazione si modifica di settimana in settimana, con alcune formazioni che cercano di consolidare la propria posizione. I calcoli restano aperti e nessuna squadra può ancora considerare il traguardo certo.

Il tempo dei calcoli è già arrivato: i due terzi di Serie B ormai trascorsi autorizzano qualche riflessione sui punti che servono per centrare i traguardi più importanti. Dalla vittoria del campionato alla salvezza, passando per la tonnara playoff: facciamo i conti in tasca a tutta la Serie B fra medie punti e confronti con le stagioni passate. Con un primo assunto: per salire al piano di sopra senza disputare gli spareggi, 70 punti potrebbero non bastare. Il passaggio diretto in A ad oggi assomiglia a un film nuovissimo: due poltrone per quattro. Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sono racchiuse nel giro di cinque punti (dai 56 dei lagunari ai 51 dei siciliani), ma solo due di loro riusciranno nella promozione senza passare dai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del League StageLa Juventus si gioca la qualificazione ai playoff di Champions League nelle ultime tre sfide del League Stage contro Pafos, Benfica e Monaco.

