Perugia per la salvezza servono 40 punti Girare a quota 15 e un ritorno da playoff
Perugia punta alla salvezza con un obiettivo di 40 punti, un traguardo che richiede una strategia vincente. Con soli 15 punti ottenuti a metà stagione, la squadra deve rilanciarsi con la sfida contro il Forlì e sperare in un girone di ritorno da playoff, fondamentale per raggiungere l’ambizioso traguardo.
C’è solo una strada che porta dritti alla salvezza: la vittoria con il Forlì per arrivare al giro di boa con il misero bottino di 15 punti e poi mettere in campo un girone di ritorno da play off, 25 punti per arrivare a quota 40. È questa la quota salvezza delle ultime stagioni, punto più punto meno. È stata di 40 punti nella scorsa stagione, con il quindicesimo posto occupato dall’Ascoli, anche se ci sarebbe da tenere conto della penalizzazione di Lucchese e Spal che senza punti sottratti avrebbero alzato la media. Si è alzata la quota salvezza nel campionato 2023-2024 (sempre del girone B), con i biancorossi che chiusero l’anno a quota 63 punti e il Sestri Levante retrocesse con 44 punti. Sport.quotidiano.net
