Il prezzo del cacao ha raggiunto i livelli più bassi degli ultimi anni, mostrando un calo significativo rispetto ai recenti aumenti sul mercato all’ingrosso. Tuttavia, questa diminuzione non si rifletterà immediatamente sui prezzi al dettaglio nei supermercati, dove gli sconti sono previsti solo dopo l’estate. La differenza tra il prezzo di mercato e quello al consumo continua a essere evidente.

Mai il prezzo del cacao era sceso così tanto negli ultimi anni. È ai minimi rispetto agli aumenti che avevano interessato il mercato all'ingrosso del cacao nell'ultimo periodo. Allo stesso tempo, però, il cacao al supermercato, e quindi i prodotti derivati, sono in aumento. Questo perché le aziende che producono cioccolato non hanno acquistato la materia prima nel momento del minimo storico, registrato a inizio 2026, ma nel corso del 2025 per la produzione dell'anno nuovo. La finestra di tempo nella quale si potrà vedere un ritorno a prezzi più bassi nei supermercati è piuttosto ampia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo del cacao in calo, ma al supermercato scenderà solo dopo l’estate

Quotazioni del cacao finalmente in calo, ma i prezzi sul mercato restano alti (per ora)Roma, 16 dicembre 2025 – La buona notizia è che, dopo due anni di aumenti record, le quotazioni della fava di cacao hanno registrato i primi, timidi,...

Dumfries lavora al recupero, ma in vista dell’estate ha un solo obiettivodi Redazione Inter News 24Dopo l’operazione chirurgica Denzel Dumfries lavora al recupero, ma in vista della prossima estate l’olandese ha in testa...

Aggiornamenti e notizie su Prezzo del.

Temi più discussi: Il cacao crolla ma il cioccolato resta caro: la crisi nascosta dei contadini africani; Cacao, il prezzo ora crolla: dai rincari record il rimedio agli squilibri sul mercato; Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salate; Caffè e cacao senza freni. Spiegone sconsolato del perché costano così cari.

R.Illy, crollo prezzo del cacao ma occorrerà tempo perché mercato si adeguiIl prezzo del cacao è crollato dopo la verticale impennata degli anni scorsi ma ci vorrà un po' di tempo perché il mercato si adegui. Occorrerà qualche mese, forse occorrerà attendere che passi l'est ... ansa.it

Cacao, prezzi in caduta libera: dopo boom record, surplus e crisi nei Paesi produttoriDopo il rally a 13 mila dollari a tonnellata, il cacao crolla del 70% in un anno. Surplus record nel 2025/2026, domanda debole e rischi ... businesspeople.it

R.Illy, crollo prezzo del cacao ma occorrerà tempo perché mercato si adegui. Settore ancora troppo volatile. Dopo impennata anni scorsi ora costo più congruo #ANSA x.com

Goditi la magia del cinema a un prezzo speciale! Solo questo weekend, i biglietti UCI a partire da 6,90€ Che tu voglia ridere, emozionarti o sognare, c’è un film perfetto che ti aspetta sul grande schermo. Scopri gli orari e acquista i biglietti su ucicinemas. - facebook.com facebook