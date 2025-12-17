Dumfries lavora al recupero ma in vista dell’estate ha un solo obiettivo

Denzel Dumfries si sta concentrando sul recupero dopo un intervento chirurgico, puntando a tornare in forma in vista delle prossime competizioni estive. Il giocatore lavora duramente per ritrovare la piena efficienza fisica, con l’obiettivo di essere pronto per la stagione che lo attende.

Inter News 24 Dopo l’operazione chirurgica Denzel Dumfries lavora al recupero, ma in vista della prossima estate l’olandese ha in testa un solo obiettivo. Il futuro di Denzel Dumfries, che si è appena operato per il problema al piede, è al centro delle dinamiche di mercato dell’ Inter. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la strategia per la cessione del calciatore è ormai tracciata e ruota attorno a una cifra ben precisa: la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Questa somma, valida fino al prossimo 15 luglio, rappresenta la base d’asta per i club interessati, in particolare quelli della Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com

