quotazioni del cacao finalmente in calo ma i prezzi sul mercato restano alti per ora

Le quotazioni del cacao, dopo due anni di crescenti record, mostrano i primi segnali di diminuzione. Tuttavia, i prezzi sul mercato rimangono elevati, mantenendo un clima di incertezza e attenzione tra gli operatori del settore.

Roma, 16 dicembre 2025 – La buona notizia è che, dopo due anni di aumenti record, le quotazioni della fava di cacao hanno registrato i primi, timidi, segnali di indebolimento. La cattiva notizia è che il calo non si rifletterà, nell'immediato, né sui prezzi del cioccolato né, tantomeno, su quelli dei prodotti che annoverano il cacao fra i propri ingredienti, in primis il panettone e le altre specialità natalizie. Forse, i primi lievi ribassi si noteranno sui prezzi delle uova di Pasqua, dunque non prima di marzo 2026. Perché? Prima di rispondere a questa domanda, vediamo quali sono le motivazioni di un calo agognato da tempo, in particolare dall’industria alimentare, a livello globale. Quotidiano.net

