I controlli sul caporalato in agricoltura in Maremma evidenziano che il 37% delle ispezioni rileva questa pratica ancora diffusa. I dati raccolti mostrano che il fenomeno non si è ridotto nel tempo e rimane un problema presente nel settore agricolo della regione. La situazione preoccupa gli addetti ai lavori e le autorità che si occupano di tutela dei diritti dei lavoratori.

GROSSETO "I dati sul caporalato in agricoltura in Maremma sono allarmanti: il 37% che emerge dai controlli effettuati parla di un fenomeno che non accenna a diminuire. Segno evidente che le politiche regionali intraprese fino dal 2016 sono più di facciata che di sostanza". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, firmatario di una interrogazione a cui ha dato risposta la Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. "Risposta che mi lascia insoddisfatto. L’assessore Marras si è trincerato dietro tecnicismi e un burocratese che dimostrano la scarsa volontà di affrontare sul serio un gravissimo problema. I casi di caporalato - prosegue il consigliere - sono molti e diffusi sul territorio, come i recenti fatti di cronaca dimostrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Preoccupano i dati sul caporalato"

"La scabbia realtà emergente. Preoccupano i dati del Lazio". L'allarme in SenatoLa scabbia, un tempo legata a povertà e scarsa igiene, è diventata un'emergenza nel Lazio.

Leggi anche: Kean crolla come la sua Fiorentina. C’era una volta il centravanti che trascinava tutta Firenze (e i dati preoccupano tutti)

LAZIOTV - Lazio maglia nera per infortuni sul lavoro - (15-01-2026)

Una selezione di notizie su Preoccupano.

Temi più discussi: Mastrovincenzo, 'preoccupano i dati sul lavoro sommerso e irregolare nelle Marche'; Preoccupano i dati sul caporalato; Fumatori, Oms: In Europa i tassi più alti al mondo. Preoccupano donne e adolescenti; Turismo in calo a Cagliari? I dati che preoccupano (e non può dipendere solo dai voli).

Mastrovincenzo, 'preoccupano i dati sul lavoro sommerso e irregolare nelle Marche'(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Gli ultimi dati disponibili relativi al 2024 che riguardano il lavoro sommerso e irregolare nelle Marche, evidenziano una situazione preoccupante: la nostra regione è al sec ... msn.com

Ricci (Pd), 'dati Istat preoccupano, il governo intervenga sui salari'Gli ultimi dati Istat sull'andamento dell'economia italiana sono emblematici e preoccupano molto. Il governo deve intervenire, a partire dai salari alla riduzione del costo dell'energia (che pesa ... ansa.it

Da noi si preoccupano di combattere la pirateria... Massa di cialtroni. - facebook.com facebook

Le ferite del maltempo nella Locride. A Siderno, preoccupano l'erosione costiera e i danni sul lungomare. A Caulonia, a fare paura è il dissesto idrogeologico. Leggi l'articolo completo: x.com