La scabbia realtà emergente Preoccupano i dati del Lazio L' allarme in Senato

La scabbia torna a preoccupare in Italia, soprattutto nel Lazio. I numeri sono impressionanti: nel 2024 i casi sono aumentati del 750% rispetto al periodo pre-Covid. La malattia si sta diffondendo rapidamente nelle strutture di lunga degenza, nelle scuole e negli ospedali, creando allarme tra le autorità sanitarie. In Senato si discute di come intervenire per contenere questa emergenza.

La scabbia, un tempo legata a povertà e scarsa igiene, è diventata un'emergenza nel Lazio. Nel 2024 i casi sono esplosi con un aumento del 750% rispetto al pre-Covid, soprattutto in strutture di lunga degenza, scuole e ospedali.L’Istituto Spallanzani ha registrato un incremento vertiginoso dei.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un’impennata record dei casi di scabbia ha colpito il Lazio negli ultimi cinque anni.

Sta tornando la scabbia: +750% di casi rispetto al pre Covid. Più colpite Emilia-Romagna e LazioGli esperti hanno fatto il punto durante la conferenza stampa 'La Scabbia un problema emergente' che si è tenuta a Roma ... dire.it

Scabbia, casi in aumento del 750% e nessun farmaco gratuito dal Ssn. Emergenza in Lazio ed Emilia-RomagnaResistenze ai farmaci, terapie spesso incomplete e costi elevati rendono difficile il controllo della scabbia. quotidianosanita.it

La scabbia è tornata a rappresentare un problema sanitario rilevante, ma continua a essere spesso sottovalutata. I dati più recenti indicano un aumento costante dei casi anche in età pediatrica: dal 2021 l’incidenza cresce rapidamente anno dopo anno. Nel facebook