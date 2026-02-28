Prende il Reddito di Cittadinanza ma nella borsa ci sono 140mila euro | Sono i proventi della cocaina

A Castelfiorentino, un uomo percepisce il Reddito di Cittadinanza, ma nella borsa trovano 140 mila euro in contanti. La somma, secondo le indagini, sarebbe legata ai proventi della cocaina. L'uomo ha un reddito dichiarato quasi nullo, mentre la presenza di questa cifra solleva sospetti sul suo coinvolgimento in attività di spaccio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il denaro durante un controllo.

Castelfiorentino, 28 febbraio 2026 – Un borsone contenente una grossa somma in contanti, nonostante un reddito dichiarato pressoché nullo, e il sospetto di un sostegno concreto alla rete di spaccio di sostanze stupefacenti che dalla Valdelsa superava i confini toscani. Con queste premesse, la guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un sequestro preventivo di circa 140mila euro nei confronti di un uomo residente a Castelfiorentino. L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Firenze, rappresenta un aggiornamento dell'inchiesta traffico internazionale di cocaina emersa sul territorio valdelsano sul finire dello scorso anno.