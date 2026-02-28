Preghiera della sera 28 Febbraio 2026 | Dimentica le mie colpe

Il 28 febbraio 2026, viene condivisa una preghiera della sera che invita a rivolgersi a Maria prima di dormire. La richiesta è di dimenticare le proprie colpe e di affidare il riposo alla madre divina. La preghiera si concentra su un desiderio di fede forte e sulla capacità di percepire una luce anche nelle ore più buie.

Affidiamo il nostro riposo a Maria con la preghiera della sera: chiediamo una fede incrollabile e il dono di vedere, oltre il buio, la luce di un nuovo inizio. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.