"Cancella le mie colpe": con questa preghiera della sera affida ogni affanno al Signore e ritrova la pace del cuore, cercando in Dio quel conforto che ti permette di riposare con fiducia nella Sua infinita misericordia. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ma preziosi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Alla fine di questa giornata, o Signore, distogli il Tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le nostre colpe.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 22 Gennaio 2026: “Cancella le mie colpe”

